"Sguardi dall'India", un libro per aiutare i bambini in difficoltà

Con la presentazione di venerdì 29 novembre alle 20.30 nella Sala Well di corso della Repubblica a Forlì (ex Cinema Mazzini), l'associazione “Sorrisi dal Mondo” presieduta da Paola Foggetti ripropone un libro tutto dedicato all'India e alla sua infanzia in difficoltà, destinataria dell'attività solidaristica del sodalizio. “Sguardi dall'India... Il viaggio continua” (L'Almanacco Editore), torna quindi 14 anni dopo la prima edizione, proposta allora per sostenere un progetto post tsunami.

Il volume propone pensieri, poesie e fotografie scattate durante i viaggi nelle missioni delle Suore nell’India del Sud. Il ricavato della distribuzione del libro (offerta minima 10 euro) andrà interamente a finanziare tre progetti. Il primo riguarda il sostegno a 10 bambine (per lo più orfane) per un anno, impegno pari a 7.500 annui. 2.000 di quali già finanziati da “Sorrisi”. Le giovani, infatti, sono state affidate dal governo indiano alle suore senza alcun tipo di sussidio.

Il secondo progetto punta alla costruzione di una casa per una vedova con due figli e la nonna con gravi problemi di salute. Anche in questo caso l'associazione forlivese si è già impegnata per 5.000 euro, grazie ai quali sono partiti i lavori. Il costo stimato totale è di 20mila euro. Per il terzo progetto, invece, ci si sposta in Africa, all’estremo nord del Camerun ai confini con il Ciad, dove opera Sorella Rosa sostenuta da anni da Damiano Bartolini, figura storica del volontariato forlivese. Nella missione della religiosa è nata una bambina chiamata Sonia in ricordo di una volontaria dell'associazione morta quest'anno. Sonia rimarrà nella struttura per qualche anno in modo che cresca serenamente per poi essere presa in cura da un parente affidabile. La piccola sarà sostenuta da “Sorrisi” fino all’affido per un impegno annuo di circa 2mila euro.