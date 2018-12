Si accende il Zoc ed Nadel a Modigliana, festa da Natale alla Befana

Tutto pronto per il Zoc Ed Nadel a Modigliana che dal 24 dicembre porta tanti eventi gastronomici e conviviali in piazza. Alla Vigilia si comincia con l'accensione del fuoco (ore 18.00) con vin brulè e ciambella offerti dalla Pro Loco. Il giorno di Natale serata libera in piazza con le graticole a disposizione di tutti. Nel giorno di Santo Stefano arrivano gli Alpini (ore 19) con un menù a sorpresa.

Per il 31 dicembre la festa comincia a mezzogiorno con il pranzo sociale della Protezione civile, ma è alla sera il momento clou. Alle 23.45 si brucia la Berba Bisa e a mezzanotte si saluta il nuovo anno con panettone, spumante e fuochi d'artificio. I festeggiamenti a Modigliana continuano fino al 5 gennaio, vigilia d'Epifania con una cena a base di pasta e fagioli e l'arrivo della Befana.