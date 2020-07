Si accende l'estate meldolese con la rassegna “Arena sotto le Stelle”, promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse realtà culturali del territorio, che vedrà come cuore pulsante l'Arena Hesperia. L’assessore alla Cultura Michele Drudi ed il sindaco Roberto Cavallucci sottolineano che "si tratta di un ricco programma di iniziative culturali con cinema, musica e incontri con autori”. Si inizia martedì alle 21 con la presentazione di "Un an" ("Un anno"), raccolta di poesie in dialetto romagnolo dell’autrice meldolese Laura Turci. Per informazioni: Ufficio Cultura 0543 499452 - "sociali.cultura@comune.meldola.fc.it".

Il programma

Martedì 7 luglio ore 21

Presentazione del libro “Un an” di Laura Turci.

Incontro con l’autrice meldolese Laura Turci che presenta, per la prima volta, la raccolta di poesie in dialetto romagnolo “Un an (Un anno)”. Introduzione di Giuseppe Bellosi. Organizzato in collaborazione con la Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena.

Martedì 14 luglio ore 21

Presentazione libro “Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno Duemila” di Mario Proli. Introduzione di Marzio Casalini. Organizzato in collaborazione con la Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena.

Giovedì 16 luglio ore 21,15

Rassegna cinema: “Pinocchio” di Matteo Garrone, con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini (Italia, Gran Bretagna, Francia, 2019, durata 125 minuti).

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: il Geppetto di Roberto Benigni e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all'Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell'originale.

Martedì 21 luglio ore 21

Presentazione del libro “Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi” di Paolo Cortesi.

Organizzato in collaborazione con la Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena.

Giovedì 23 luglio ore 21,15

Rassegna cinema “Joker” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro (USA, 2019, durata 122 minuti).

Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown. Ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.

Venerdì 24 luglio ore 21

Presentazione del libro “Ventiquattro” di Valentina Bardi.

Organizzato in collaborazione con la Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena

Domenica 26 luglio ore 21,15

Concerto musica contemporanea Papier Ciseau.

Evento musicale della formazione franco-italiana guidata da Roberto Negro con Michele Rabbia, Emile Parisienne e Valentin Ceccaldi. In collaborazione con Area Sismica.

Martedì 28 luglio ore 21

Presentazione del libro “Dante in Romagna” di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi.

Incontro con gli autori Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi che presentano il libro “Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale”. Organizzato in collaborazione con la Società Editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena.

Giovedì 30 luglio ore 21,15

Rassegna cinema: “Jo Jo rabbit” di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Sam Rockwell (Germania, 2019, durata 108 minuti).

Jo Jo ha dieci anni e un amico immaginario perlomeno ingombrante: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre al fronte a boicottare il regime e madre a casa a fare quello che può contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra un'esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere...

Martedì 4 agosto ore 21,30

Concerto musica folk Bevano Est.

Ensemble musicale nato nel 1991 in seno alla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, i Bevano Est sono una pietra miliare della musica romagnola, che anni fa scelse uno dei non-luoghi per eccellenza come l’autogrill per collocare attraverso il nome il proprio suono, giocando a delocalizzare il baricentro del folk: l’organetto, la chitarra, i clarinetti e il violino dei nostri fotografano un paesaggio che scorre nei finestrini di una macchina in corsa, una specie di autostrada stretta e semplice tra le colline romagnole.

Giovedì 6 agosto

Rassegna cinema: “Il traditore” di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi (Italia, 2019, durata 148 minuti).

“Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa, chi deve morire prima, lei o io?" Tommaso Buscetta. C'è una guerra nuova tra le cosche mafiose, c'è un mafioso vecchio stile, un passato oscuro, in fuga in America, una faccia cambiata rifatta con la chirurgia plastica. E' lì che lo va a scovare il giudice Falcone, che con il suo istinto e la sua capacità lo coinvolge in quella che sarà una lotta tra la mafia vecchio stile, mai rinnegata da Buscetta e la nuova mafia che uccide bambini e stermina famiglie. Un intenso rapporto, forse un'amicizia. Un Pierfrancesco Favino monumentale e iperrealista.

Domenica 9 agosto ore 21,15

Rassegna cinema: “Cena con delitto” di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (USA, 2019, durata 131 minuti).

Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo un'imponente festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere eccellente ha la gola tagliata, ma sembra essere il frutto di un suicidio. Quasi tutti i membri della famiglia sono sospettati, perché a tutti può interessare la ricca eredità ma le attenzioni sembrano ricadere sulla cameriera immigrata. Un bel giallo, ben interpretato e pieno di sorprese, con una bella riflessione sulla famiglia e sulle dinamiche dell'immigrazione.

Mercoledì 12 agosto ore 21

(Chiesa di San Nicolò) Concerto musica classica La Risonanza barocca.

Giovedì 13 agosto ore 21,15

Rassegna cinema: “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono (Italia, 2019, durata 97 minuti).

Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità. Quando sulla scena irrompe Willi, il padre naturale del ragazzo che ha abbandonato lui ed Elena alla notizia della gravidanza, quel poco di equilibrio che si era instaurato si rompe, e Vincent trova la via di fuga che cercava: si infila nel furgone di Willi, cantante da matrimoni e da balere soprannominato "il Modugno della Dalmazia" diretto verso una tournée nei Balcani. Un bel road movie italiano in cui un padre e un figlio "difficile" si scoprono lentamente.

Mercoledì 26 e Giovedì 27 agosto ore 21

Festival Forum Live Jazz. Gruppi Jazz emergenti da tutta Italia in due serate dedicate al Forum Live Jazz, un progetto curato dall’associazione Cosascuola, coordinato da Romagna Musica / Entroterre Festival ed in collaborazione con altre cinque scuole di musica di Forlì.