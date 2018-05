Si accendono le note della 28esima edizione di Sadurano Serenade

Si accendono le note della 28esima edizione della rassegna Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con l’associazione Mozart Italia, sede Forlì/Cesena, propone sei concerti di musica da camera con particolari combinazioni timbriche e strumentali e una novità assoluta, ovvero la scelta di valorizzare, quali location degli eventi, alcune chiese e pievi antiche del territorio forlivese. Proprio per una maggior conoscenza di tali luoghi a tutti i presenti ai concerti verrà offerta in omaggio, grazie all’associazione culturale Antica Pieve, la guida storico-artistica “Antiche Pievi – A spasso per la Romagna”, curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, edita dalla stessa associazione.

Il cartellone dei concerti, messo a punto dal direttore artistico Yuri Ciccarese, prevede domenica alle 18,ai Musei S. Domenico Fairy Consort, concerto che vedrà come protagonisti Paola Incani (mezzosoprano), Luca Dragani (flauto dolce, viola da gamba, sordone), Marco Felicioni (traversa), Antonio Larcinese (liuto, tiorba) e Dana Stancu (viella, ribeca, violino barocco) che proporranno musiche di G. De Machaut, J. Desprez, anonimi, Henry VIII Tudor, W. Byrd e H. Purcell. Giovedì 7 giugno, alle 21 al Santuario di Fornò sarà la volta di Salvatore Fresta (tenore) e Antonio Aprile (chitarra), che si esibiranno con musiche di A. Nava, V. M. Soler, F. Sor, F. Schubert. Seguirà, giovedì 14 giugno, nella chiesa di Villa Rovere (sempre alle 21) il concerto del pianista Andrea Turini, che proporrà musiche di J. S. Bach e C. Debussy.

La Pieve di Barisano ospiterà il quarto appuntamento della Rassegna giovedì 21 giugno (alle 21) con il duo Giuseppe Barutti (violoncello) e Gianni Fassetta (fisarmonica): un abbinamento strumentale creativo che darà corpo a musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Faurè, C. Saint Saens e D. Popper. Il 28 giugno (alle 21) Ivana Zecca (clarinetto) e Jorge A. Bosso (violoncello) proporranno musiche di J. S. Bach, B. Bartok, A. Copland, J. A. Bosso e A. Piazzolla all’interno della suggestiva e recentemente ristrutturata Chiesa di Pieve Acquedotto.

La rassegna si concluderà come di consueto a Sadurano il 26 luglio (alle 21), in occasione dell’anniversario della scomparsa di don Dario: presso la chiesa di Santa Maria Assunta è prevista l’esibizione del Boisè Trio (Yuri Ciccarese, flauto - Stefano Bertozzi, clarinetto - Agostino Babbi, fagotto) con musiche di W. A. Mozart, G. Donizetti e G. Rossini. Prima del concerto sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di don Dario, si svolgerà la premiazione del corso-concorso di pittura “Don Dario Ciani”, a cui hanno partecipato diversi detenuti della Casa Circondariale di Forlì e verrà offerto un buffet ai presenti. L’ingresso ai concerti è a offerta libera. Info all'associazione Amici di Don Dario, tel. 0543.21900 - amicidisadurano@cssforli.it.