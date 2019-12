Si ammirano i pop-up natalizi di Massimo Missiroli

Dal 15 dicembre al 12 gennaio al Museo Archeologico di Forlimpopoli arrivano in mostra i pop-up di Natale della collezione di Massimo Missiroli.

Grazie alla disponibilità di Massimo Missiroli, uno dei massimi paper-engineer a livello internazionale (ovvero dei massimi ingegneri cartotenici che ideano forme e piegature dei libri pop-up), il museo intitolato a Tobia Aldini ospita una mostra di 20 straordinari libri pop-up moderni, tutti dedicati al Natale, provenienti da tutto il mondo.

Un'occasione unica - e non solo per i bambini - per riscoprire la magia del Natale attraverso le forme sempre soprendenti - pagina dopo pagina - di questo genere particolarissimo di editoria che si pone all'incrocio tra arte, artigianato ed industria.