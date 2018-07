Si aprono le lezioni dei filosofi di "Praxis"

Al via i lavori di Praxis, scuola di filosofia diretta da Rocco Ronchi, curata e organizzata da Masque teatro, in programma a Forlì dal 19 al 21 luglio. Docenti universitari di livello internazionale dialogheranno con oltre ottanta partecipanti in arrivo a Forlì da tutta Italia.

La quinta edizione della scuola, che ha come titolo e tema Nel segno dell’Uno, si aprirà giovedì 19 luglio.

Alla mattina (ore 10-13, riservato agli iscritti) Graziano Lingua, professore associato presso l’Università di Torino dove insegna filosofia teoretica e antropologia filosofica, interverrà sul tema L’Uno e i suoi Altri.

A pomeriggio (ore 15-18, aperto al pubblico) sono previsti tre interventi. Guido Cusinato (Università di Verona) proporrà la conversazione Filosofia come esercizio di trasformazione; Manlio Iofrida (Università di Bologna) presenterà la relazione L’Uno, i segni, la storia: temporale e intemporale, singolare e universale in Vico e Auerbach; infine Riccardo Manzotti (IULM, Milano; MIT, Boston) ragionerà su Una visione critica del fisico per superare la dicotomia soggettivo/oggettivo.

Sede dei corsi è la Sala Nassirya della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza G.B. Morgagni 2 a Forlì.