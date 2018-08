Si balla il liscio in piazza a Modigliana

Sabato 11 agosto, alle ore 21.00, si svolge lo spettacolo di Liscio con il gruppo Cicognani danze, quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Musica in Piazza" di Modigliana.

La Mazurca, il Valzer e la Polka sono protagoniste in Piazza Matteotti a partire dalle ore 21.00. I ballerini del Gruppo Danze Cicognani ritornano a Modigliana in un nuovo spettacolo di balli folk per mostrare l'espressione più vera ed autentica della tradizione romagnola.

La serata è gestita dall'Amministrazione Comunale insieme alle attività private che allestiscono con tavoli l'intera Piazza Matteotti.

Lo spettacolo è gratuito e sarà possibile prenotare il tavolo richiedendo direttamente ai bar che collaborano all'iniziativa.