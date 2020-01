Si celebra e' fumet ad Rumagna nella "Giornata Nazionale del Dialetto"

L’Ottava Edizione della "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali" si ripresenta con tutti i suoi valori sociali, forte dell'importanza delle radici territoriali. Alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", via Curiel 51, aperture straordinarie nei pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 gennaio, dalle 14.00 alle 18.00, con la proposta terminale dell'iniziativa legata al percorso del progetto socio-culturale, giunto all'Ottava edizione, “E' fumet ad Rumagna”, dal titolo "Quando il Dialetto disse: Gulp!".

Un evento promosso dalla Fumettoteca rivolto alla "lingua dei padri", innovativa proposta col fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dialettale ma, soprattutto, grazie all'uso del medium fumettistico attivare la riscoperta linguistica del nostro territorio romagnolo. Il dialetto ha detto Gulp! molte e molte volte, e non solo in terra romagnola, proprio per le tante affinità che si possono riscontrare tra il dialetto e la Nona Arte. In questo contesto la Fumettoteca apre le porte della sede dove il dialetto trova la propria vitalità, per donare l'occasione di constare come i fumetti possono e devono convivere col romagnolo, nella nostra Romagna. Il 17 gennaio di ogni anno si festeggia la "Giornata Nazionale del Dialetto" e tutti sono invitati a riscoprire, grazie ai dialetti, il cuore delle nostre tradizioni culturali, la sede fumettotecaria per l'evento ha proposto dentro i suoi locali, dal 13 al 26 gennaio, l'invito per i cittadini forlivesi a ricercare e ritrovare una sintonia con le proprie tradizioni linguistiche culturali, dialettali, che radicano la persona al territorio e ne modellano l’identità quale membro di una comunità.



"Quando il Dialetto disse: Gulp!" è inserito nel calendario ufficiale della manifestazione dell’UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Il dialetto di Romagna, purtroppo, tende ad essere sempre più sconosciuto alle nuove generazione e, immancabilmente, non vissuto. Questa proposta è solo una piccola iniziativa per sensibilizzare le comunità sull’importanza di tutelare saperi che rischiano di sparire nel giro di pochi anni. Rammentiamo che presso i locali della Fumettoteca, unica in tutta la Regione Emilia-Romagna, si trova l'unico "Archivio Fumetto Romagnolo" che da 10 anni raccoglie e propone i tanti prodotti realizzati e pubblicati in Romagna legati all'arte fumettistica. È proprio sull’accento posto nell’intreccio tra eredità del passato e realtà quotidiana in movimento, che ha preso le mosse la progettualità dell’IBC, incaricato della gestione della legge sul dialetto. L’attenzione dell’IBC al dialetto si è sempre dimostrata attiva, dando spazio e sostegno a una pluralità di iniziative, e una intera sezione del sito dell'IBC è dedicata al tema del dialetto.