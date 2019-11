Si celebrano i vent'anni del Punto Europa con Massimo Gaudina

Proseguono a Forlì le celebrazioni dei venti anni di attività del Punto Europa con l’incontro con Massimo Gaudina, capo dell’Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Massimo Gaudina è a Forlì martedì 12 novembre, nell’aula 1.4 di Scienze Politiche del Campus di Forlì (via Della Torre 1) dalle ore 11 alle ore 13.

Massimo Gaudina interverrà su “L’Unione europea e la nuova Commissione tra fake news e realtà”, cercando di fare chiarezza sull’Unione europea e sulle sue prospettive, ma soprattutto rispondendo alle domande dei cittadini. L’incontro è infatti pensato proprio in forma di dialogo, partendo dall’idea “tutto quel che avreste sempre voluto chiedere sull’Unione europea, ma non avete mai osato farlo”. Massimo Gaudina è a Forlì per rispondere.

L’iniziativa rientra nel calendario delle celebrazioni dei venti anni di attività del Punto Europa di Forlì, inaugurato il 10 maggio del 1999 da Lord Ralf Dahrendorf nei vecchi locali di Palazzo Orsi Mangelli. Nato da una collaborazione fra la sede forlivese dell’Università di Bologna e il Comune di Forlì, si trattò, allora, della prima esperienza italiana di ufficio di informazione e documentazione sull’Unione europea in collaborazione fra le maggiori istituzioni del territorio e l’Università.

L’incontro fa anche parte dell’iniziativa “Dialoghi con i cittadini”, che la Commissione europea sta svolgendo in varie città europee per mostrare il volto concreto dell’Europa ma soprattutto per raccogliere le istanze, le aspettative, le critiche dei cittadini sulle politiche dell’Unione e sul percorso di costruzione europea.La Rappresentanza della Commissione europea in Italia sta promuovendo una serie di Dialoghi con i cittadini per condividere il proprio punto di vista sul futuro dell’Europa in riferimento alle sfide che l’Unione europea è chiamata oggi ad affrontare. Rilancio dell’integrazione europea, gestione comune dei flussi migratori, diritti dei cittadini europei e costruzione dell’Europea sociale, difesa dello stato di diritto in ogni stato europeo, contrasto alle spinte separatiste, nazionaliste e alle tentazioni antidemocratiche, sicurezza dei cittadini europei…. sono alcune delle grandi sfide che l’Unione europea sta affrontando attraverso una tabella di marcia molto impegnativa.