Si gioca alla Tombola del Riuso

Domenica 5 gennaio, alle 16.15, si tiene la Tombola del Riuso al villaggio degli Elfi di Castrocaro. Una divertente tombola per tutti i bambini condotta dalla Tata Fata.

Per partecipare basta portare, durante le giornate di apertura del villaggio degli Elfi (dal 27 dicembre al 5 gennaio), uno o più giocattoli che i bimbi non usano più (purché in buono stato) e si riceve in cambio il buono valido per giocare a tombola il 5 gennaio.