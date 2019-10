Si narrano le vicende di Cosimo I e la Signoria Medici attraverso le monete antiche

La Pro Loco di Castrocaro organizza presso la splendida Fortezza Medievale del paese termale una conferenza illustrata dal titolo "Il Giglio e il Granduca". L'evento, patrocinato dal comune, si svolge giovedì 24 ottobre alle ore 20:30 circa e rientra nel programma di celebrazione dei Cinquecento anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici (1519-2019).

Per l'occasione il relatore Francesco Billi, divulgatore culturale esperto di numismatica antica, accompagna gli intervenuti in un racconto tra simboli, iconografie e curiosità della monetazione fiorentina a cavallo fra Repubblica e Granducato. Oltre alle riflessioni riguardanti la propaganda, l'arte e la politica dell'epoca, saranno numerosi gli argomenti di interesse locale, come l'accenno alla figura di Bongianne Gherardi de Gianfigliazis, Signore della Zecca per l'oro all'inizio del governo mediceo e successivamente inviato come Commissario Generale proprio a Castrocaro (1531-1532).

Contestualmente alla serata è prevista un'esposizione di monete del Granducato di Toscana, con particolare attenzione alla Signoria di Cosimo I de'Medici (1536-1574). Ingresso gratuito.