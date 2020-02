Si parte per il trekking del Raduno Scialpinistico

Domenica 23 febbraio si svolge il 27° Raduno Scialpinistico della Campigna che quest'anno è in programma nonostante le condizioni meteo. Ovviamente causa la totale assenza di neve non saranno necessari sci o ciaspole, ma per l'occasione saranno sufficienti gli scarponi da trekking.

Sono stati ideati due diversi percorsi, di diverse lunghezze e difficoltà, per poter soddisfare tutti i partecipanti.

Il ritrovo è previsto come di consuetudine al Rifugio la Calla, dove si effettueranno le iscrizioni e verranno consegnati i gadget, la partenza è prevista alle ore 9:00. Al termine della marcia il ritrovo sarà davanti ai camini del Casone dei prati della burraia dove si pranzerà tutti insieme e si estrarranno i fortunati vincitori dei premi della lotteria.