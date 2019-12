Si ricorda Felice Orsini a 200 anni dalla nascita

Mercoledì 18 dicembre 2019 la Città di Meldola ricorda Felice Orsini nel Bicentenario della nascita.

Il programma delle celebrazioni avrà inizio alle ore 17.00 presso la Sala “Nella Versari” in Piazza Orsini n.12, con l'incontro pubblico "L'eredità di Felice Orsini" , introdotto dall’Assessore alla Cultura Michele Drudi. Coordinerà l'incontro Renato Cappelli, autore del libro “L’eredità di Felice Orsini”; interverranno Flavia Bugani, che presenterà il volume “Felice Orsini: Dalla Repubblica Romana alla cospirazione internazionale”, e Francesco Bombardi, che presenterà il volume “Architetture e personaggi dell’Ottocento meldolese”. Seguiranno le relazioni di Elena Bacchin, ricercatrice dell’Università Cà Foscari di Venezia, su “Felice Orsini in Gran Bretagna: la fortuna mediatica di un ex ergastolano”, e di Elena Musiani, ricercatrice dell’Università di Bologna, su “Le bombe di Orsini. Politica e opinione pubblica nella Francia del Secondo Impero”.

Alle ore 20.30, le celebrazioni proseguiranno nella Sala del Consiglio Comunale, presso la Sede municipale in Piazza Orsini n.29, nella quale si terrà una seduta solenne del Consiglio Comunale, aperta dai saluti del Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. Ospite d’onore e principale relatore della serata sarà Roberto Balzani, docente di storia contemporanea all’Università di Bologna, sede di Ravenna, e Presidente dell’Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna, che terrà una lectio Magistralis dal titolo “Felice Orsini e i rivoluzionari dell’800 fra Italia ed Europa”.

Durante le manifestazioni, saranno distribuiti ai partecipanti i volumi pubblicati e presentati per l’occasione, e il depliant “Meldola nell’Ottocento”, progetto realizzato dalla classe 2D della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Meldola, frutto di un lavoro di ricerca e sintesi sulle fonti in una prospettiva interdisciplinare, selezionato e presentato all’evento “Viva la storia viva” alla Festa internazionale della Storia di Bologna il 21 ottobre scorso.

I volumi sono stati pubblicati e stampati dal Comune di Meldola, che ha finanziato anche il materiale realizzato dalle scuole.