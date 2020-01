Si ride con la quotidianità surreale del Duo Torri

“Crazy Way”, la rassegna di cabaret dell'X-Ray di Forlì, si arricchisce di una coppia d'artisti davvero esilarante: il “Duo Torri”. A partire dalle 21,30 di giovedì 23 gennaio sul palco del locale forlivese va in scena l'ottava puntata di una stagione comica che sta regalando notevoli sorprese.

Giacomo Guerrieri e Cristiano Zampighi, il “Duo Torri” appunto, sono maestri nello sketch a due per la loro capacità di creare situazioni surreali che attingono dalla quotidianità. Con un'esperienza nel rapportarsi con il pubblico non comune, riescono a rinnovare ogni volta quella dose di improvvisazione che rende le loro performance assolutamente imprevedibili. La coppia si incontra sul palco nel 2004. Entrambi hanno diversi anni di esibizioni alle spalle e provengono da due gruppi già noti nell’ambito del cabaret bolognese. Come “Duo Torri” partecipano ad interventi televisivi e radiofonici su emittenti locali e satellitari tra cui Italia7 Gold, RaiSat Extra, Sky Show e Paramount Comedy. Nel 2006 sono ospiti a diverse puntate del programma “Fiori di zucca” su Odeon, poi partecipano alla trasmissione BravoGrazie su Rai2. Dal 2008 sono comici fissi della trasmissione “la nostra domenica” su Rete8, ma presenziano anche al Costipanzo Show, con Giacobazzi e Pizzocchi, e numerose sono le partecipazioni ai laboratori Zelig di Forlì e Cesena e, come presentatori, a quelli di Bologna.

Assieme a loro sul palco non mancherà il dinamico duo formato da Enrico Zambianchi e Gianni Bardi che darà fuoco alle polveri in apertura di serata.