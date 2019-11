Si riscopre la filatura della lana con l'artigiana Maria Tavares

Le tradizioni rurali tornano al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna di Forlì. Sabato 30 novembre dalle ore 10.00 è possibile riscoprire le antiche tradizioni rurali del nostro territorio mantenute in vita da agricoltori, allevatori e artigiani.

Campagna Amica, in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa, presenta infatti l'incontro 'Filo di Arianna', un momento di confronto e conoscenza con Maria Tavares, artigiana cesenate della lana. Sarà possibile scoprire insieme all’esperta tutti i benefici e le caratteristiche di una fibra nobile e green, ma anche imparare, grazie a dimostrazioni pratiche, tecniche di filatura antiche come quella con il fuso. Sarà presente anche una piccola mostra-mercato di prodotti fatti a mano con la lana cotta, a testimonianza di come questa fibra naturale può essere usata/riciclata per realizzare creazioni di qualità.

L'incontro è aperto a tutti.

Il Mercato sabato sarà aperto come sempre dalle 8 alle 14, con possibilità di pranzare a partire dalle ore 12.