Si scopre l'India negli scatti di Pietro Di Pilato

Martedì 14 gennaio, alle 21.00, al circolo Inzir di Forlì si parla di feste e tradizioni indiane con "India: proiezione fotografica di Pietro di Pilato".

"Esplorando da molti anni i Paesi del Terzo mondo, ho constatato che i costumi stanno rapidamente cambiando, - racconta l'autore - stardandizzandosi in modelli di omologazione occidentale, per cui mi sono concentrato nella ricerca e documentazione di ciò che probabilmente presto sarà solo un ricordo" Q

Pietro di Pilato di posti ne ha visti parecchi, trovandosi faccia a faccia con costumi e tradizioni millenarie che ancora resistono in remoti angoli del pianeta.

Nelle sue foto lo scatto cerca di riprendere il coinvolgimento, il pathos dell'incontro con le diverse umanità, l'esplorozione delle espressioni dei volti e lo sguardo: gli occhi sono lo specchio dell'anima.

Per questa serata l’ospite ha scelto, tra le migliaia di fotografie che ha scattato in India, tre eventi molto lontani fra loro, per sottolineare l'immensità del subcontinente indiano e la diversità delle culture dei popoli che vi abitano:

- la Fiera dei cammelli e l'annessa festa religiosa di Pushkar, in Rajasthan;

- la danza sacra nel Kamalabara Satra (monastero) dedicato a Krishna, nell'isola di Majuli sul fiume Brahmaputra, in Assam;

- i riti di purificazione della festa del Danda Nata, che si svolge in Odisha (Orissa).

Ingresso gratuito per soci Arci.