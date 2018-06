Un'invasione di cuffie multicolori: torna in Piazza Saffi il Silent Party

Tre DjSet, due mani al cielo ed una cuffia. Piazza Saffi tornerà a trasformarsi per una serata in una discoteca silenziosa. Mercoledì 13 giugno, in occasione del secondo appuntamento estivo con i "Mercoledì del Cuore", torna il "Silent Party". Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 dj, ed ognuno dei quali proporrà un genere diverso di musica. L'impianto audio rimarrà spento, mentre chi ballerà potrà selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie che saranno consegnate (canale blu, rosso e verde), uno dei 3 canali disponibili.

L'appuntamento avrà inizio alle 21.30 e si concluderà alle 00.30. E' possibile prenotare la cuffia inviando un Whatsapp al numero 345.8932478 nel quale dovrà essere scritto nome e cognome. Il costo è di 8 euro. La consegna delle cuffie inizierà alle 20. Al momento del ritiro dovrà essere esibito un documento d'identità in corso di validità (patente, carta d'identità o passaporto). Dopo le 21.30 e per tutti coloro che non hanno prenotato il noleggio della cuffia il prezzo sarà intero al costo di 10 euro.