Silvestro Lega torna in mostra e apre il suo scrigno

Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute epiù ircercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo.

"Dallo scrigno di Silvestro Lega prezisi gioielli, veri capolavori, opere inedite e intriganti misteri", così recita titolo e promessa della mostra, che si promette dunque di raccontare qualche pagina poco conosciuta della vita dell'artista.

Silvestro Lega (Modigliana 1826 - Firenze 1895) è universalmente noto come uno dei più grandi pittori dell’’800 italiano ed europeo.

La sua vasta produzione si colloca in uno spazio temporale di più di 40 anni; questi furono anni cruciali per il rinnovamento della pittura europea, una rivoluzione che un coraggioso, instancabile sperimentatore come Lega, rappresenta in tutte le fasi del suo iter artistico, dalla macchia al verismo espressivo. La mostra espone opere, fra le quali indiscussi capolavori, che ben rappresentano il complesso percorso di un artista che, pur inserito in un contesto culturale aperto ad influssi esterni, li rielabora in modo autonomo ed originale ricercando sempre il nuovo senza mai cedere al gusto corrente ed alle richieste del mercato. I dipinti offrono esempi significativi delle diverse tappe, che Silvestro Lega ha di volta in volta raggiunto e che rappresentano contemporaneamente punti di arrivo di una maturità acquisita e punti di partenza verso nuove straordinarie conquiste.

La mostra resterà visitabile dal 10 giugno al 30 settembre presso la Sala Alpi di Piazza Pretorio. Il 16 settembre, alcuni quadri verranno rappresentati da comparse in carne e ossa.