Un simposio con Franco Farinelli

Si apre la rassegna Simposi al Diagonal Loft Club di Forlì. Il primo appuntamento si svolge il 22 settembre e vede la presenza del prof. Franco Farinelli.

L'incontro costituisce un’imperdibile occasione per immaginare la Città di Forlì rispetto a nuove traiettorie e nuovi sguardi. Questo simposio apre ufficialmente il progetto [Kaleo-chiamata a raccolta], pensato per il Festival del Buon Vivere insieme a Festival Mosto e Meet the docs! Film Festival.

Franco Farinelli è filosofo, docente e geografo. È direttore del dipartimento di Filosofia e comunicazione dell’Università di Bologna e presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani (Agei). Ha insegnato presso le università di Ginevra, Los Angeles (UCLA), Berkeley e Parigi.

Ad accompagnare l'incontro le specialità culinarie dell'Osteria del Castello e i vini di Poderi dal Nespoli.

I successivi appuntamenti sono domenica 20 ottobre con Andrea Loreni. Funambolo e filosofo; domenica 27 ottobre, con Emanuele Trevi. Scrittore e critico letterario; domenica 1 dicembre con Luca Bertolo. Artista.

Orari: Inizio incontri ore 11. Inizio pranzo ore 13.00.

Prezzi: Incontro + pranzo: 15 € a persona - Prenotazione obbligatoria