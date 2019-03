"Sincronie", le esplorazioni sonore di Vince Vallicelli e Paolo Benedetti

Giovedì 7 Marzo, ore 18.30, il “Caffè del Teatro” di Forlì ospita "Sincronie. Esplorazioni sonore", un concerto del batterista Vince Vallicelli e del chitarrista Paolo Benedetti.

Introduzione a cura di Elisabetta Righini.

Vince Vallicelli, Italian Grammy Awards come miglior batterista 2003, avvicinatosi alla musicoterapia e ricercatore del suono e Paolo Benedetti chitarrista classico, perfezionato in musica da camera, vincitore di concorsi musicali nazionali ed internazionali: due musicisti provenienti da mondi musicali e percorsi differenti. Si incontreranno in un concerto unico ed irripetibile, durante il quale uniranno le proprie esperienze e i loro suoni, proponendo agli intervenuti anche excursus nelle rilassanti armonie della musica etnicovibrazionale e dimostrando ancora una volta che la musica è un linguaggio unico, universale.

Ingresso libero.