Dalla difesa del clima all'innovazione e lotta agli sprechi: all’ex Cinema Mazzini va in scena "Smart City Live – Forlì Città nel Futuro"

Un altro fine settimana di grandi eventi sotto egida Well. A sette giorni dal lancio di Photo Well - Festival della Fotografia e della mostra “Architettura del paesaggio - suggestioni dell'anima” dell'artista forlivese Sergio Lanzoni, la società Well Srl, che nel maggio 2018 ha rilevato la gestione dell’ex Cinema Mazzini, in corso della Repubblica, 88, scopre la carta di “Smart city Live – Forlì Città nel Futuro”. Organizzato in collaborazione con il Comune di Forlì e Ibimet Cnr (Istituto di Biometeorologia di Bologna) e patrocinata da Anci e Nomisma con la partecipazione di Ispra e delegati Fai, è una tre giorni di conferenze in programma da venerdì a domenica, in cui condividere il processo innovativo sperimentando insieme il futuro.

“Il nostro obiettivo – dichiara Letizia Cremonini di Well Srl - è favorire l’apertura al dialogo consapevole sul tema della sostenibilità ambientale, non come conseguenza di un’innovazione, ma come strategia di sviluppo programmato”. L’evento consiste in una serie di conferenze, gestite con il format “intervista interattiva”, sulle tematiche clima, consumo del suolo, rigenerazione ed energia (venerdì), mobilità, patrimonio culturale e turismo (sabato) e infine alimentazione, salute e spreco alimentare, Innovazione e processi innovativi (domenica). Ibimet Cnr ha montato due stazioni meteo in città, una nella sede della Well srl e l'altra nella biblioteca pubblica del Parco della Resistenza: l'obiettivo è monitorare la qualità dell'aria durante la tre giorni, approfittando della chiusura di parte del centro storico e usando i 10 giorni prima e dopo per il confronto.

“A partire dalle 19 di sabato - comunica l’art director di Well Srl, Roberto Martini - sempre in corso della Repubblica 88, nella sala platea dell’ex Mazzini, si terrà un concerto jazz con l’esibizione di ben 13 jazz band appositamente selezionate. Il nostro sforzo di rivitalizzare in forma imprenditoriale uno storico contenitore culturale e di spettacoli assolutamente importante, ma inattivo (fino al 2014 è stato gestito dall’Università), va di pari passo con l’azione delle istituzioni e dei cittadini che hanno a cuore il recupero del centro storico”. Per l’intera durata di “Smart City Live” verrà attuata anche una parte pratica espositiva dislocata in punti strategici della città, dove le imprese e le realtà partecipanti potranno mettere in esposizione i propri prodotti o in pratica i propri servizi (gli infopoint). Sono infine previsti spazi espositivi di 100 metri quadrati per veicoli elettrici o ibridi in piazza XX Settembre. L’evento si svolgerà in contemporanea ad altre due manifestazioni che condividono il target di interesse: “Il giro dei campioni” di sabato e “Diabetes Marathon” di domenica, oltre al mercato dell'antiquariato sotto i portici della Piazza il sabato e alla Fiera di Primavera in programma domenica, sempre in Piazza.

“Questo convegno – riprende Letizia Cremonini - è un'opportunità data a tutti noi forlivesi per vedere che effetto ha il traffico veicolare nel nostro centro storico e sulla nostra salute. Cosa ne dite, sabato e domenica di girare a piedi in centro storico, e lasciare la macchina ferma?”. All’interno dell’ex Mazzini continua fino al 21 aprile "Photo Well - Festival della Fotografia". Prima edizione assoluta a Forlì di un Festival della foto, mira a dare voce al dialogo silenzioso tra artista e osservatore. Gli ideatori sono Roberto Martini, direttore artistico di Well srl e Romeo Lombardi, artista fotografo forlivese. Gli artisti partecipanti a questa prima edizione sono 22. Il tema, assolutamente libero, ha consentito a ciascun iscritto di esprimere la propria personalità. La mostra si concentra sull’estetica e le tecniche dell’espressione fotografica e vede la partecipazione anche di Frank Lassak da Berlino. Artista di fama internazionale con uno specifico stile narrativo, è in grado di fondere la sua passione per cinema, teatro drammatico, danza contemporanea e arte di strada. Di Foto Well sarà realizzato anche un libro-catalogo. L’altro grande evento espositivo, la personale di pittura di Sergio Lanzoni, domina gli spazi dell’atrio d’ingresso all’ex Cinema Mazzini.

Avviata il 6 aprile scorso dal critico d’arte Serena Vernia in una larga cornice di pubblico ed autorità, fra cui il sindaco di Forlì Davide Drei e l’assessore comunale al Centro Storico Marco Ravaioli, la mostra è in grado di esibire una ricerca volta alla lettura degli spazi, dove scorci prospettici di strutture architettoniche, alberi marittimi e sfere, fanno da quinta a sfondi di paesaggi o a squarci di cieli introspettivi e liberatori, “accompagnando la persona contemplativa nella tridimensionalità prospettica dell’opera”. Lanzoni è titolare di uno studio tecnico di progettazione in edilizia e d’arredo d’interni in via Borghetto Mozzo, nel quartiere San Pietro, dove spesso inserisce le sue opere. “L’originalità della sua arte – scrive Vernia nella brochure d’accompagnamento – è nella coniugazione dell’inventiva artistica con la professione nel campo della progettazione architettonica. Non a caso, le sue opere sono quadri da parete ma anche architetture da guardare, da appendere per stupire, per introdursi nella stessa immaginazione di un artista che concepisce l’arte come ponte che porta altrove”. Lanzoni esporrà all’ex Mazzini sino al 28 aprile, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.