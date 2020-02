Uno scontro tra sonorità elettroniche:il rock duro e puro degli Sneakers Depeche Mode al Naima

Venerdì 7 febbraio per la prima volta in assoluto a Forlì gli Sneakers Depeche Mode da Torino ci trascineranno nel meraviglioso clima British dei DM in concerto esclusivo per Rockin'Time 2020. Nati nell'ormai lontano 1995, gli Sneakers hanno saputo trasformarsi e andare oltre lo stereotipo di semplice "tribute band", diventando un nome conosciuto sulla scena musicale new wave torinese e non solo. I motivi di questa longevità artistica vanno ricercati sicuramente nella forte coesione e nell'impatto live che la band riesce a sprigionare ad ogni concerto.

Dopo aver proposto con grande successo lo spettacolo che emulava il Touring The Angel, gli Sneakers si presentano sul palco con le scenografie del Devotional Tour del 1993 . Lo scontro tra sonorità elettroniche fatte di campionatori, synth e sequencer, e le sonorità decisamente "live" vengono riproposte nelle due ore di spettacolo dagli Sneakers, che spaziano attraverso i 3 momenti fondamentali dei DM, dagli ingenui eppure fondamentali esordi degli '80 con Vince Clark, (Just can't get enough), ai lunghi anni con Alan Wilder, dove sono state scritte le pagine fondamentali della storia della band (e qui l'elenco sarebbe infinito: basti citare brani come Black Celebration, Never let me down again, Personal Jesus, Enjoy the silence, Walking in my shoes, World in my eyes, Halo) senza dimenticare gli ultimi lavori seguiti all'abbandono di Alan Wilder (Home, It's no good,Wrong) e le ultime hit tratte da Delta Machine (Angel, Heaven, Soothe My Soul, Should Be Higher) .

Nell’ottobre del 2004 lo show live è stato sottoposto alla critica degli stessi DM i quali sono rimasti contenti del lavoro svolto, definendo gli Sneakers una delle migliori tribute band. In poche parole è uno show imperdibile per il secondo concerto della stagione Rockin' Time 2020. Info e prenotazioni aperte: 3282695543 | 3494590989

Naìma Club, Via Somalia, 2 - 47122 Forlì (FC)

All'interno del locale servizio bar e snack.

Apertura cancelli ore 20.45

Inizio concerto ore 21.45

Biglietto unico con posto seduto prenotabile: 12 euro

Disponibile parcheggio libero nei pressi del locale