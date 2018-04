"Sobriety", mostra fotografica del giornalista e reporter Marco Rossi

Dal 6 al 30 aprile la mostra fotografica "Sobriety" del giornalista e fotoreporter Marco Rossi è in esposizione presso il Salottino Rock alla Panighina di Bertinoro. Il progetto decennale raccoglie 12 scatti selezionati che immortalano gli eccessi e lo sballo delle notti romagnole nei principali locali di divertimento. La mostra fotografica fa quindi ritorno nel Forlivese dopo la data zero dello scorso novembre e i primi due appuntamenti a Santarcangelo e Rimini. La tappa numero tre del 2018 ha trovato come location uno studio di tatuaggi ma anche centro d'arte sito in via del Poggio 264 a Bertinoro. Da qui il calendario che toccherà tutta la Romagna continuerà con il prossimo appuntamento di maggio presso un locale nel centro storico di Cesena, città natale dell'autore. (info www.marcorossifoto.com)