Proseguono le Passioni in Musica con il lessico civile di "Socrate"

Continuano le Passioni in Musica. Con un commento di Andrea Panzavolta si tiene sabato 2 novembre, dalle 16.30, alla Sala del Refettorio dei Musei San Domenico l'esecuzione dell’opera per voce e pianoforte "Socrate" di Erik Satie.



Interpreti dell'opera sono le soprano Marina Maroncelli ed Elena Bernardi, accompagnate al pianoforte da Lorenzo Lucchi.



E' Andrea Panzavolta, il direttore artistico di Passioni in musica, a sostituire Lucrezia Ercoli, impossibilitata per motivi di salute, nel terzo evento dedicato al filosofo ateniese che dà il titolo alla rassegna. Sulla scorta dell’Apologia di Socrate, del Critone e del Fedone – una trilogia in sé compiuta, che segue il filosofo dal processo alla sua condanna a morte – Panzavolta proporrà un personale lessico civile, enucleando alcuni lemmi capaci di porsi quali punti fermi in mezzo agli incerti e confusi tempi che stiamo vivendo. La parte musicale, invece, propone un autentico gioiello del Novecento, il Socrate, opera per voce e pianoforte di Erik Satie, interpretato dai soprani Marina Maroncelli e Elena Bernardi, e dal pianista Lorenzo Lucchi. L’opera, suddivisa in tre parti (Ritratto di Socrate; Lungo le rive dell’Ilisso; Morte di Socrate), prese corpo nel 1918 dopo circa due anni di gestazione. Il tema è quello della morte di Socrate, che il compositore francese ripropone con la purezza, la semplicità e la bellezza attinte dai dialoghi platonici, attraverso un ritmo monotono e un’atmosfera statica e lineare.