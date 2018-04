“Soglie dell'indicibile”, alla Stoppioni si indaga la performance

Domenica 15 aprile, alle ore 16.30 presso la Galleria "Vero Stoppioni" di Santa Sofia, si terrà l'incontro “Soglie dell'indicibile. Esperienze del corpo negli anni Settanta”, tenuto da Pasquale Fameli in collaborazione con Archivio Storico della Videoarte - BoArt - Le Macchine Celibi.

Fameli, del Dipartimento delle Arti, Università di Bologna, ci guiderà alle origini del fenomeno artistico della performance, che affonda le proprie radici nelle Avanguardie storiche, nel Futurismo italiano e nel Dada zurighese, ma conosce la sua massima fioritura sul finire degli anni Sessanta fino a tutto il decennio successivo.

L’utilizzo e il coinvolgimento del corpo nella ricerca artistica di quel periodo trova le sue ragioni storiche e sociali nei valori vitalistici emersi con il clima del Sessantotto, che ha contribuito a ridefinire la valenza individuale e collettiva della corporalità, da viversi ora nella sua pienezza. Il corpo dell’artista viene riconfigurato così come paradigma, come “corpo sociale”, ed è chiamato a riaffermare il suo essere unico e imprescindibile medium attraverso cui esperire affetti, relazioni, sopportazioni, rituali e costruzioni identitarie. Per questo motivo, molti dei più importanti artisti del Comportamento hanno proposto in quegli anni azioni incentrate sugli aspetti più censurati e imbarazzanti della propria fisicità come anche su quelli più misteriosi e reconditi, sepolti nel sottosuolo dell’inconscio.

La selezione di opere qui proposte, provenienti dall’Archivio Storico della Videoarte di Bologna, offre una parziale ma significativa campionatura di quelle esperienze, mostrando alcuni dei tanti modi attraverso cui la corporalità è diventata oggetto di indagine estetica anche nei suoi risvolti più diretti, bruti e cruenti. Giocano, ad esempio, sulla sfrontatezza del nudo la nota performance di Marina Abramovic e del suo compagno di allora, Ulay, disposti a sfregare i propri corpi nudi contro quelli dei visitatori per un rigenerante contatto umano, come anche quella di Fabio Mauri, in cui una giovane donna vestita da Piccola Italiana è chiamata a spogliarsi completamente per offrirsi in tutta la sua seducente naturalezza. Un crudo atto fisiologico come quello della deflorazione vaginale viene invece interpretato da Renate Bertlmann attraverso la ripetuta fenditura di alcuni teloni disposti a farsi trafiggere dalle sue dita bardate di profilattici, mentre Urs Lüthi imbarazza il suo pubblico con atteggiamenti sessualmente ambigui. Ma l’indagine della più bruta carnalità può portare a riscoprire ormai desuete attitudini culturali come dimostra il sanguinario atto sacrificale messo in scena da Hermann Nitsch, che trova nella forma del rito misterico la chiave per riscoprire sopite energie ancestrali, o la sfida che Joseph Beuys lancia a un pericoloso coyote chiudendosi con lui in una stanza per una settimana, mettendo alla prova le proprie capacità di sopravvivenza.

Infine, attenzione particolare sarà rivolta alle opere di Mattia Moreni, cui è dedicata una sezione della Galleria Stoppioni.