Il duo Baguette e un "Sogno di una notte di fine estate"

Lunedì 26 Agosto dalle 19 presso il giardino dell'agriturismo la lenticchia a Magliano, via Maglianella 12 a Forlì, si tiene una romantica serata con musica di sottofondo e un gustoso apericena a buffet bio-veg-km0



La Lenticchia - Agriturismo e Società Agricola fa posto nel suo giardino e prepara un buffet vegano da leccarsi i baffi, accompagnato da vino bio e birre artigianali di aziende agricole del territorio



Cuscini Bio mette a disposizione plaid di cotone biologico e comodi cuscini per sdraiarsi sul prato. E il Duo Baguette fa sognare con la musica.



PROGRAMMA:

apertura buffet ore 19:00

inizio concerto ore 20:00

chiusura evento ore 21:30



COSTO:

€ 10,00 adulti

€ 6,00 bambini fino a 10 anni

gratuito bambini fino a 3 anni

include: buffet, concerto, acqua

non include altre bevande



Per questioni organizzative è gradita

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AL CELL.328 188 7248



Duo Baguette. Andrea Branchetti all'organetto diatonico e clarinetto e Nicole Fabbri a fisarmonica e metallofoni proporranno un viaggio tra Francia, Est Europa e Italia al suono di valzer musette, arie tzigane e balcaniche, brani originali e ritmi swing.“