Solidarietà e spettacolo a Villa Rotta per l'Hospice di Forlimpopoli

Al Circolo Arci di Villa Rotta, in Via Brasini 15, Sabato dalle ore 20:00 prenderà il via una serata di beneficienza a sostegno dell’Associazione “Amici dell’Hospice di Forlimpopoli.

"Con l’aiuto e la sensibilità dei nostri soci che ringraziamo per il loro impegno siamo arrivati alla ’12° Edizione dell’’iniziativa "Insieme per la solidarietà". Infiniti ringraziamenti per le Aziende e i singoli cittadini che hanno creduto in questa iniziativa e ci hanno sostenuto in tutti questi anni con il loro contributo volontario." Esprimono così la propria soddisfazione gli organizzatori.

La serata inizierà con la cena, accompagnata dalla musica dal vivo con ANIMA POP. Èprevista la presenza delle istituzioni locali e Regionali degli Operatori e responsabile dell’Hospice di Forlimpopoli e Dovadola in rappresentanza dell’Associazione.

I Soci del Circolo vogliono che la serata sia vissuta come incontro conviviale tra buona tavola, musica e impegno sociale per sostenere un’eccellenza del sistema sanitario locale.

Il circolo Arci di Villa Rotta ringrazia sin da ora tutti i cittadini che decideranno di partecipare e portare il loro contributo.

Il Circolo Arci per le stesse finalità sarà presente all'Artusiana di Forlimpopoli nello Stand " Città di Sapori 3", Venerdi 29 Giugno con offerta di Cappelletti e Tortelli , il ricavato verrà devoluto all’Associazione Amici dell’Hospice.