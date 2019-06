Festa d'estate in centro: una "Sommerfest" con boccali di birra, street food e buskers

Dal 20 al 23 giugno si accende la festa Idee d'estate - Sommerfest nel quartiere tra via Bentivoglio e via Daverio a Forlì.

Quattro giorni di festa in cui i cittadini sono invitati abitare il centro, frequentarlo piacevolmente ed incontrare le sue realtà produttive e i suoi abitanti. Un evento organizzata da L'angolo di Germania in collaborazione con le associazioni Idee in corso e La materia dei sogni per invogliare.

Il 20 giugno dalle ore 17 alle 23,30 apertura dellafesta. Musica con DJ set, mercatino artigianale, birra tedesca, food truck con arrosticini, frutta "da passeggio" e dolci, trucca bimbi e trucca grandi. Alle 20 e alle 22 spettacolo buskers di giocoleria comica con "Nadordelanuit".

Venerdì 21 giugno dalle 12 alle 23,30 aperitivi, pranzo e cena d'estate con musica e DJ set, inoltre mercatino artigianale e artistico con artisti locali, birra tedesca, food truck con arrosticini, frutta "da passeggio" e dolci. Dalle ore 17 spettacoli con Vico Alto, trampoli, e inizio trucca bimbi e trucca grandi. Alle 20 e alle 22 spettacolo buskers con il gruppo Fuochi e affini, spettacolo di giocoleria e fuoco.

Sabato e domenica la Sommerfest si conclude con aperitivi e cena d'estate, birra tedesca, food truck e musica dal vivo a partire dalle 18.00.