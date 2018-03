"Sorry Dante!", la Divina Commedia secondo Franco Costantini e Andrea Trerè

PRimo caffè letterario presso il Centro Modigliana domenica 25 alle ore 17.30 con "Sorry Dante! L'aspetto ludico e divertente di Dante Alighieri." Letture infernali e aneddoti a cura di Franco Costantini. La Divina Commedia in Romagnolo a cura di Andrea Trere. Sarà un pomeriggio all'insegna della cultura dantesca, a cura del bar ci sarà Dan...the, Aperitivi Infernali e Diabolico Buffet.



Andrea Trerè, attore per passione con esperienza trentennale, ha recitato nello spettacolo "Inferno" di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari al Teatro Rasi di Ravenna, sua città natale.

Dantista, enigmista, fine dicitore: Franco Costantini sembra avere una vocazione naturale all’eclettismo e alla “contaminazione”. Autore di "Totteide", dedicato a un uomo di sport visto come un moderno eroe dello sport.

Entrambi sono accomunati dall'amore per il Sommo Poeta Dante Alighieri.