Sperimentazioni fra jazz ed elettronica con gli Elephantides

Mercoledì 20 marzo, ore 22.00, arriva per la prima volta in Romagna, al Diagonal Loft Club di Forlì, uno dei progetti sperimentali più intriganti degli ultimi anni. Gli Elephantides si muovono tra improvvisazione tipicamente free jazz ed elettronica europea, in un costante inseguimento dell'equilibrio tra il rigore della tradizione sintetica ed elettronica e l'imprevedibilità ritmica del jazz.

Da una parte c'è Daniele Sciolla, background accademico tra conservatorio e jazz, con un percorso parallelo di studi in Matematica e Fisica che lo portano ad avvicinarsi nel mondo della fisica acustica e dell'elettroacustica.

Le sue sperimentazioni lo portano a suonare a Berlino, Parigi, Budapest, Monaco, Francoforte condividendo il palco con alcuni dei producer e dj piùcelebrati degli ultimi tempi, da Carl Cox ad Afrojack.

Dall'altra c'è il batterista jazz Sergio Tentella, formatosi a Roma con autentici fuoriclasse quali Roberto Gatto, Danilo Rea Paolo Damiani ed Ettore Fioravanti, prima di costruire una carriera da session man per svariate produzioni pop di artisti Sony e Universal.

Il progetto Elephantides che ha come missione l'incessante sperimentazione delle forme ritmiche è stato presentato allo Spring Attitude, il prestigioso festival elettronico romano in un'edizione che aveva visto esibirsi tra gli altri Jon Hopkins, Nathan Fake, Yussef Kamaal e Clap Clap.

Ingresso libero.