Spettacoli, percorsi enogastronomici e mercatini: ecco la Festa Artusiana 2019

La XXIII edizione della Festa Artusiana va in scena dal 22 al 30 giugno a Forlimpopoli, uno spettacolare evento che ha anima e radici Romagnole e Toscane proprio come Pellegrino Artusi.

Nove sono le serate di spettacolo della Festa Artusiana e si dislocano tra Piazza Pompilio, Fossato della Rocca, Via Costa e Via Veneto con un giusto mix di generi: dal teatro ragazzi, agli artisti di strada, ai gruppi itineranti passando per diversi generi musicali (folk, world music, classica e soul) e spettacoli che senza l’uso della parola sono accessibili ad un pubblico internazionale.

Molti gli artisti che per la prima volta si esibiscono alla Festa Artusiana alcuni dei quali portano anche spettacoli legati al cibo come Il Collettivo Clown con “I Panettieri Spaventati” o “Storie da Mangiare” della Compagnia Le Strologhe. Nelle serate della Festa è possibile godere di una carrellata delle migliori compagnie in circolazione, spettacoli di grande impatto visivo sonoro e gestualità che faranno sì che la sezione degli eventi sia tanto apprezzata quanto quella della cucina.

Per il primo anno agli spettacoli dedicati ai bambini al Fossato della Rocca ha una sua vera e propria identità che va sotto il titolo “L’Artusina, ricette per crescere felici”.

Sempre per i bambini è pensata l’altra novità di questa edizione laboratori di cucina e arte creativa (in pre-serale) con qualche sorpresa per il pubblico. Ogni serata della neonata rassegna è presentata dall’artista Veronica Gonzalez la quale, con la sua verve e simpatia, in un gioco di interazione saprà sensibilizzare il giovane pubblico sulla figura di Pellegrino Artusi.

Piazza Artusi

La piazza centrale di Forlimpopoli, rinominata nei giorni della Festa “Piazza Pellegrino Artusi” è il cuore pulsante della manifestazione e il luogo di partenza per ogni percorso enogastronomico. Qui si concentrano i diversi punti degustazione, per un viaggio del gusto che intreccia le eccellenze del territorio con piacevoli incursioni nei sapori tipici d’Oltralpe, e non solo.

Mercato e biodiversità

Per 9 serate l’area della Festa Artusiana si colora con un ricco mercato all’insegna della buona tavola e delle migliori tradizioni.

Associazioni, aziende agro alimentari, piccoli artigiani, allevatori propongono le eccellenze presenti sul territorio e non solo. Il visitatore è accompagnato in una vera e propria esperienza gustativa ma anche educativa perchè molte delle aziende presenti condividono una filosofia basata sulla sostenibilità ambientale e sulle scelte consapevoli. Una posizione di riguardo è infatti riservata proprio ai prodotti biologici e alla promozione della biodiversità. Un’ ottima occasione per fare acquisti di qualità passeggiando per le vie del centro rinominate per l’occasione secondo l’opera artusiana.