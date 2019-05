Spettacolo e divertimento con Ipercorpo Family

Prosegue senza battute d’arresto l’attività del Teatro Diego Fabbri di Forlì che, dopo la prima parte di Stagione, espande ancora la sua vivacità culturale e il suo dinamismo con la rassegna Ipercorpo Family, espressamente pensata per il coinvolgimento di tutto il “giovane pubblico teatrale” della città e delle loro famiglie.

La Stagione del Fabbri è stata contraddistinta da collaborazioni importanti e inedite con le quali sono stati tracciati percorsi di multiformi e multiculturali linguaggi artistici. Sinergie che proseguono ancora con la rassegna Family che, per la prima volta, incontra il Festival Ipercorpo organizzato da Città di Ebla e con la quale si vogliono offrire ai bambini e alle famiglie preziose occasioni di aggregazione, divertimento e sorprese da vivere e condividere; momenti costruttivi di continue emozioni e magie: una possibilità davvero rara che lo spettacolo dal vivo può ancora offrire, ben lontana dall’isolamento/alienazione insiti invece nella solitaria fruizione del piccolo schermo domestico.

Il programma

Ipercorpo Family si svolge in due giornate: una prima serata a ingresso gratuito al Teatro Diego Fabbri con lo spettacolo Il gatto con gli stivali (31 maggio), - tra le più acclamate produzioni di teatro per ragazzi di Accademia Perduta/Romagna Teatri degli ultimi anni -, e un intero pomeriggio (che si inoltra fino a sera) all’Ex Chiesa di San Giacomo (Piazza G. da Montefeltro) con spettacoli sorprendenti di circo/danza (Ilona Jäntti dalla Finlandia), trasformismo e illusionismo (Terzostudio), teatro d’attore (Collettivo Clochart, Ca’ Luogo d’Arte) e, per non lasciare soste a stupore e divertimento, con musica dal vivo di Accademia Bizantina e acrobazie di Marco “Kira” Cristoferi tra uno spettacolo e l’altro (2 giugno).

Oltre agli spettacoli in programma, domenica 2 giugno si svolge una vera e propria giornata di “festa teatrale” per tutti i bambini e le famiglie: in orario mattutino, dalle ore 10 alle ore 13, è anche organizzato presso la Fabbrica delle Candele il laboratorio gratuito CorpoGiochi OFF, curato da Cantieri Danza, a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini dai 5 ai 99 anni (iscrizioni al numero 320 8019226).

La rassegna è organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Città di Ebla/Ipercorpo 2019 – Festival Internazionale delle Arti dal vivo giunto alla 16^ edizione.

Spettacoli, orari e costi

Venerdì 31 maggio, ore 20.30, al Teatro Diego Fabbri: Il gatto con gli stivali.

Ingresso gratuito.

Domenica 2 giugno, all’Ex Chiesa di San Giacomo, ore 18.30: Muualla

ore 19.15: Alto livello

ore 20.30: DEsPRESSO

ore 21.30: Caro Orco

e tra uno spettacolo l’altro: Vivaldi Suite.

Biglietto d’ingresso cumulativo per tutti gli spettacoli della giornata: 7 euro