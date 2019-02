Spettacoli medievali e vin brulè attorno al fuoco per i "Lom a Merz"

La Pro Loco di Castrocaro ripropone il fascino di un rito magico nella suggestiva Fortezza: domenica 3 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, si tengono le visite guidate al Museo Storico - Archeologico della Città, a cura di Elio Caruso, in occasione di Lom a Merz.

Oltre alle visite, non mancano le animazioni medievali attorno al fuoco con offerta di vin brulé.

C’è sempre stato un rapporto affascinante tra gli uomini e il fuoco, soprattutto nel Medioevo, quando costituiva l’unico elemento in grado di rischiarare le tenebre, e tenere lontani i lupi. E in attesa della primavera l’accensione del fuoco diventava un rito propiziatorio; gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, all’Avemaria, le campagne si costellavano di fuochi, tenuti accesi per ore e ore da uomini che mantenevano viva questa pratica tramandata per secoli dai loro padri.

Dicevano di “Fare lume a marzo”, per rischiarare, così la via a marzo che avrebbe portato la primavera e il magico risveglio della natura. Il fuoco serviva a bruciare l’inverno e con esso tutti gli influssi e gli accadimenti negativi della passata stagione: serviva a scongiurare la malasorte.

Ingresso a pagamento