Tra spettacoli, mostre e gastronomia si scopre il Buon Vivere artusiano

Venerdì 27 settembre il Festival del Buon Vivere approda anche a Forlimpopoli. La città artusiana ospita così un ricco programma di eventi.

Alle ore 16:30 al MAF – Museo Archeologico “T. Aldini”, parte la visita guidata alla mostra dedicata a Pietro Zangheri.

Alle 17:30 a Casa Artusi si tiene l'inaugurazione della mostra "Cibo" di Steve McCurry che trova, nella casa del padre della cucina italiana, un ulteriore approfondimento rispetto ai temi trattati ai Musei San Domenico di Forlì.

Si prosegue a Casa Artusi, alle 18:30, con la conferenza "A tavola con Leonardo". Fonti storiche, aneddoti e liste della spesa dimostrano come Leonardo fosse un creativo anche in cucina e a tavola: propose nuove tecniche di cottura e presentazione di cibi, progettò forni e alambicchi, affumicatori per carni, girarrosto ad aria calda, macine e macinini.

Al MAF, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, si tiene il laboratorio "Incontro con i cambiamenti climatici".

Lo sciopero per il clima ha portato all’attenzione una tematica molto conosciuta e denunciata dalla comunità scientifica, quella dei cambiamenti climatici. Ma cosa sono questi cambiamenti climatici? E come si traducono nel mondo che conosciamo?

La giornata si conclude alle 21:30 nel Cinema-Teatro Verdi con lo spettacolo "Omaggio a Edith Piaf". Un tributo non solo alle canzoni e alla splendida voce della diva francese scomparsa nel 1963, ma alla sua vita intera, emblematica del periodo tra gli anni Trenta e Sessanta. Con Daniela Piccari (attrice), Andrea Alessi (contrabbasso), Dimitri Sillato (pianoforte e violino).