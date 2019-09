Storia, scienze e traduzioni. Spettacoli e visite alla Notte europea dei Ricercatori

Venerdì 27 settembre la ricerca incontra la città di Forlì con la Notte europea dei Ricercatori 2019.

Tutti sono invitati a questo evento che si svolge ogni anno in più di 300 città europee l’ultimo venerdì di settembre. Anche quest'anno i ricercatori e le ricercatric di Forlì partecipano con una serie di attività. Luogo della manifestazione sono il Teaching Hub, il DIT lab del Campus di Forlì e la Cittadella del Buon Vivere.

Programma

Alla Cittadella del Buon Vivere

09:30 - 12:00 A SCUOLA DI SCIENZA – INCONTRI, ESPERIMENTI E LABORATORI PER GIOVANI STUDENTI

16.00 L’UNIONE EUROPEA DALLA A ALLA Z

17:00 DIVERTIAMOCI CON IL GIOCO DELL’OCA

17:00 Laboratorio di giochi e letture a cura del Centro MeTRa

18.00 SCRIVEVA LEOPARDI “I BAMBINI TROVANO IL TUTTO NEL NULLA…”

Laboratorio in cui da oggetti e materiali quotidiani di carta, cartone, colla, legno si insegnerà ai bambini a realizzare sporte, tende, burattini, ecc. É sufficiente immaginare.

18.00 CHE SPETTACOLO LA SCIENZA!

Arcobaleni in provetta, mongolfiere tascabili, esplosioni di schiuma profumata… bottiglie di plastica che si trasformano in razzi aerospaziali, nuvole che si sprigionano tra le mani ed elefanti che entrano nelle cannucce.

18.00 LA RICERCA SI PRESENTA: “CHI SA FARE FA…”

APPUNTAMENTO AL BUIO CON L’ARTE - AUDIODESCRIZIONE NEL MUSEO

18.00 (1° turno) e 19.15 (2° turno). Workshop a cura di Chiara Bartolini e Sandra Nauert. Luogo: Pinacoteca.

VIAGGIANDO SUL MONDO - FLASH MOB

19:00. Laboratorio a cielo aperto e performance a cura di Natacha Niemants e Claudio Gasparotto. Incontri preparatori: 24 e 25 settembre, Centro Mandalà, via Solferino 21 (Forlì).

20.00 IN RICCHEZZA E IN POVERTÀ. DISUGUAGLIANZE SOCIO-ECONOMICHE E POLITICHE DI CONTRASTO

20.00 LA TIRANNIA DEI NUMERI – COME LE CIFRE (I DATI MACROECONOMICI) GOVERNANO IL MONDO E INFLUENZANO LA NOSTRA VITA QUOTIDIANA

20.30 WAR OF THE WAVES: RADIO AND RESISTANCE DURING WWII

Qual è stato il ruolo dei media nel coordinare e stimolare la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale? Nello specifico si analizza il ruolo di Radio Londra in Italia.

Al DIT.LAB, via Lombardini 5

UNA NOTTE AL MORGAGNI - DALL’OSPEDALE AL CAMPUS

17.30 (1° turno) e 18.30 (2° turno). Visita guidata a cura di Marie-Line Zucchiatti. Ingresso Padiglione “Melandri”, P.zzale Solieri 1

CI SARÀ DA FIDARSI? - L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER COMBATTERE FAKE NEWS E PROPAGANDA ONLINE

18:00. Dimostrazione in laboratorio a cura di Alberto Barrón-Cedeño e Adriano Ferraresi

ComUnicazione - MEDIATTORI E SPETTATTORI IN CORSIA.

18.00 (1° turno) e 19.00 (2° turno). Performance a cura di María Isabel Fernández García e Cristiano Schirano