Per le feste torna "Alis" di Le Cirque World’s Top Performers: tutti gli artisti di livello mondiale presenti a Forlì

Grande attesa per il nuovo show "Alis", ancora più spettacolare. Applaudito già da oltre 175.000 spettatori, è lo spettacolo presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque. Andato in scena in Italia e all’estero, nei teatri e nelle arene, ha continuato a registrare sold out e record di spettatori. La critica lo ha definito “Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta”. Per Le Cirque World’s Top Performers questo enorme successo è stata la grande soddisfazione per un impegno al quale non è mai venuto meno: rendere ogni tour più spettacolare e affascinante del precedente, proseguire nella continua evoluzione sia artistica che tecnica e scenografica. L'evento dopo due anni torna completamente rinnovato a Forlì, al Palagalassi, con 3 spettacoli: venerdì 20 e sabato 21 dicembre ore 21, domenica 22 dicembre ore 17. Prevendite www.alisticket.it.

La presentazione dello spettacolo Alis a Forlì - VIDEO

ALIS prenderà per mano lo spettatore per portarlo alla scoperta di un inedito viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Quasi 2 ore di spettacolo senza interruzioni e senza animali.

Tra le novità:

MARIA CHOODU

Juggler

Nata in Russia da genitori circensi, a 9 anni debutta al Great Moscow State Circus. Si esibisce in tutto il mondo e viene premiata al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Crea un numero e uno stile unici unendo giocoleria e danza Tip Tap. Dal 2008 al 2018 è con il Cirque du Soleil negli spettacoli Saltimbanco, Wintuk, Zarkana e Crystal. Si esibisce in grandi eventi, anche davanti al Papa in Vaticano e al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York.

MIYOKO SHIDA RIGOLO

Sanddorn Balance

Tiene tutti col fiato sospeso con una piuma e 13 rami di foglie di palma.

Un numero eccezionale, pluripremiato, ideato nel 1997 da Maedir Rigolo. E’ coreografa, ballerina solista, protagonista in Bartabas di Robert Wilson e in TV a Tu Si Que Vales. Nel suo Palmares c’è il Premio Speciale Russian State Circus Company.

ULZIIBUYAN MERGEN

Contorsionismo

Pratica le arti del contorsionismo ed equilibrismo sulle mani da bambina al Mongolian National Circus. Già a 11 anni è con il Cirque du Soleil e gira il mondo negli spettacoli Alegria, Amaluna, Totem. E’ tra le più grandi artiste al mondo, ha creato per Alis un atto fantastico che presenta in prima mondiale.



ANDREA CERRATO

Cyr Wheel

Formatosi alla Scuola di Circo di Torino, viene selezionato tra 52 candidati da Valerie Inertie, star mondiale nella Ruota Cyr. Esegue un numero speciale ideato per Alis, in cui spiccano le sue doti di grande ballerino perfezionatosi a Los Angeles. Nel 2018 entra anche nel Guinness Mondiale dei Record.

ANASTASIIA VASHCHENKO

Aerial Chandelier

Grazie ai genitori, famosi allenatori di ginnastica acrobatica in Russia, pratica lo sport professionistico. Dopo il titolo di International Master of Sports è in grandi produzioni del Cirque du Soleil e negli Stati Uniti in Ringling Bros e Barnum & Bailey Circus. Per Alis crea ed esegue un incredibile atto aereo da solista.



PIPPO CROTTI

Comedy

Artista, comico, attore irresistibile in scena, al cinema e in TV. Il Cirque du Soleil lo vuole per Totem in oltre 1500 repliche. In Italia interpreta serie di successo, film e show per RAI, Mediaset, SKY. Presenta un numero esilarante, inseguito da imprevisti incontrollabili dal primo all’ultimo istante.

JUMPING DRAGON

Chinese Poles

Una coppia che appresenta la miglior tradizione circense cinese. Agilità e potenza acrobatica in una disciplina emozionante. Laureati alla China National Troupe, si esibiscono in Han di Franco Dragone, Cirque de Chine, Circus Conelli in Svizzera. Negli Stati Uniti in Garden Bro Circus, Panda! e RingLing Circus.