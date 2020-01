Spettacolo ed emozione per raccontare "Caterina", la signora di Forlì

Grande attesa per la serata promossa da CNA Forlì città dedicata a “Caterina, i volti della signora di Forlì”. Il progetto teatrale dell’Orto del Brogliaccio, con regia e drammaturgia di gruppo a cura di Federico Bellini, va in scena per la prima volta giovedì 30 gennaio alle ore 21 al teatro Diego Fabbri di Forlì.

La 22^ edizione del CNA Day si connota come un’esperienza teatrale che mixa momenti conviviali a contenuti formativi. Come spiega Monica Sartini, presidente di CNA Forlì città: “questa serata sarà una tappa focale del progetto nato in casa CNA “Forlì, città di Caterina Sforza”, un progetto ambizioso, innovativo, inclusivo e in costante evoluzione. Attraverso diverse espressioni artistiche e sul filo di una forte tensione emozionale il pubblico sarà accompagnato nella conoscenza, a volte inedita, a volte intima, altre ancora corale di Caterina Sforza, la Signora di Forlì, protagonista assoluta della serata. Il mistero, le passioni, la forza, la storia e la modernità fanno di lei il simbolo perfetto per la nostra città: un simbolo sempre attuale, ricco di suggestioni e di opportunità che possono essere colte e valorizzate sul piano culturale, turistico e anche economico per tante attività artigianali e commerciali del nostro territorio. Caterina sarà il filo conduttore formativo della serata: è importante, infatti, conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze, che possono trasformarsi in chiavi di volta capaci di attivare nuovi progetti e opportunità, anche da parte di chi fa impresa”.

Il programma prevede letture a cura di Marco Viroli; la proiezione del trailer “Io Caterina”, per la regia di Gianfranco Boattini - Onda Film; la consegna del Premio Caterina.

Lo spettacolo “Caterina, i volti della signora di Forlì” vede la partecipazione di (in ordine alfabetico): Irene Albanese, Elena Balsamini, Riccardo Benghi, Gianfranco Boattini, Matteo Camorani, Andrea Cortesi, Francesca Fantini, Stefano Farolfi, Ferdinando Fogliamanzillo, Edoardo Liverani, Luca Mancini, Eleonora Mazzotti, Noemi Nappi, Alessandra Rontini, Aris Tsopanellis, Alberto Zaffagnini, Laura Zoli.

L’ingresso è gratuito e aperto alla cittadinanza. Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione, le richieste saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione sarà ritenuta valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo (ore 20.45).

Per prenotazioni: Paola Strocchi (0543 770100 - paola.strocchi@cnafc.it) o Sabrina Imolesi Casadei (0543 770101 - sabrina.imolesi@cnafc.it).