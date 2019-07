Spettacolo di beneficenza con musica live e lo show "Tali e Quali"

Torna, alla sua nona edizione, "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani", la serata di beneficenza e divertimento della Compagnia dell’Anello che ogni anno riunisce diverse associazioni, teatrali e non, del territorio. La Fabbrica delle Candele di Forlì ospita uno show esilarante, anticipato da buona musica e street food.

Domenica 14 luglio, alle ore 19, aprono la serata gli "The Strikeballs", gruppo rock’n’roll italiano formatosi all’inizio del 2008 con brani swing, rockabilli, country e surf per un concerto dal sapore californiano di fine anni ’50. A seguire, alle 21:30 la Compagnia dell’Anello darà il via allo spettacolo di varietà "Tali e Quali", sfida all’ultima imitazione fra grandi artisti nazionali ed internazionali, tutti in lizza per conquistare la simpatia del pubblico che avrà il compito di decretare il vincitore.

Ad alternare le performance, esibizioni degli artisti di FromScratch Theatre, della Compagnia Teatrale Gl’ignoti e dell’Associazione Culturale Semi-interrati mentre, in collaborazione con il Teatro delle Forchette, in un angolo magico una figura misteriosa sarà a disposizione per tutti i curiosi. Durante tutta la serata si potranno degustare le specialità de “Il Rulottino – Food truck” in collaborazione con Bar Foro Boario di Forlì e di “Malti e Bassi BrewFamily” di Predappio.

Una serata goliardica e spensierata, organizzata dalla Compagnia dell’Anello per ricordare una persona speciale e supportare realtà che, ogni giorno, s’impegnano per rendere il mondo un posto migliore. L’incasso dell’edizione 2019 di Note d’arte sarà devoluto, infatti, al “Comitato Amici di Lejeune” per sostenere il Progetto Genoma 21 del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) dell’Università di Bologna. L'obiettivo del progetto è la ricerca di una cura per la disabilità intellettiva nella Sindrome di Down.

Info e prenotazioni: Simone 335-5300982, Isabella 349-2827153

Euro 10,00 biglietto unico (comprensivo di concerto e spettacolo) – omaggio bimbi fino a 6 anni.