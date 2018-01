Spettacolo di Danza "Convergenze" al Teatro Diego Fabbri

La Stagione di Danza 2017/18 del Teatro Diego Fabbri prosegue giovedì 25 gennaio alle ore 21 con la compagnia E.SPERIMENTI DANCE COMPANY che porterà sul nostro palco "Convergenze", uno spettacolo di danza contemporanea con contaminazioni di vari generi come l' hip-hop, floorwork, breakin' con le creografie di Federica Galimberti.

Luce ed ombra, ombra e luce… dall’alternarsi di esse è scandita la vita dell’essere umano da sempre: un ritmo ancestrale che risveglia l’animale atavico che è dentro ciascuno di noi e riscopre la forza travolgente del maschio in armonia con la natura, accanto alla sua fragilità davanti alla grandezza di essa. CONVERGENZE mette in luce la scissione dell'animo umano tra ragione ed istinto ritrovato nella tribalità,

nella riscoperta delle radici insite nel ritmo della ‘terra’, come nel volo dell’animale libero, bello di una bellezza pura perché naturalmente selvaggio, in armonia con la Natura.

Interessante la creazione di Federica Galimberti, che con un linguaggio del tutto personale, pulsante, nuovo,contaminato nel fascino di luce e buio, trova risposta nel ritmo percussivo che incalza senza sosta i danzatori o in una contemplazione emotiva della luce che riscopre la poesia.

Sviluppando in maniera astratta e visionaria un’interazione con lo spazio, prendono vita forme pure di luce che si dividono e riflettono, componendo spazi nella immaginazione dello spettatore. Un ritmo primordiale che si materializza in una danza di terra, nell’urban, nell’estrema sfida di se stessi e

dell’altro proprio in un astratto quanto coinvolgente ed energetico rapporto tra la musica elettronica ed il suolo, la luce ed il ritmo, la potenza della danza maschile e la gioia della dinamica. Una scelta consapevole e precisa che la coreografa fa di configurare questa tematica con un ensemble tutto

al maschile, di grande impatto scenico, ma anche altrettanto capace di esprimere la fragilità infinita dell’uomo davanti all’immenso. La appresentazione di temi così antichi, eppure così contemporanei, affascina. Intrigante la contaminazione della coreografa, che gioca quindi con questi diversi elementi, facendoli ‘convergere’, appunto, nell’ architettura coreografica costruita anche sulla luce, dando vita ad una pièce molto convincente. E.sperimenti gdo Dance Company, compagnia di punta di GDO, è uno spumeggiante ensamble dalle dinamiche più diverse e dagli stili più vari che spaziano dal breakin' al contemporaneo, dal modern al floorwork, dal teatrodanza all’acrobatica.

Esprime un linguaggio contaminato, coinvolgente, geniale pronto al ‘sorriso’ in ogni sua espressione artistica.

I componenti sono performers di estrazione e vissuti differenti che mantengono la propria individualità, ma sono un tutt’uno quando lavorano insieme. Questa effervescente eccellenza italiana ‘under 35’, generosa ed innovativa artisticamente veicola il ‘made in Italy’ oltre confine con onore.