Spettacolo di musica, danza e parola per aprire il "Festival della vita in ricerca"

Giovedì 11 luglio alle ore 21:00 al chiostro di San Mercuriale si tiene lo spettacolo di musica, danza e parola Dio è un tipo che danza, evento di apertura del Festival della vita in ricerca 2019.

Lo spettacolo è a cura delle danzatrici Angela Torriani Evangelisti, direttrice di Versilia Danza, e di Francesca Trenta, mentre i testi sono a cura del poeta Davide Rondoni. Lo spettacolo va a mettere a fuoco il tema della nascita e, attraverso la poesia, scaturisce la danza stessa della vita.

Come cifra ormai caratteristica del suo stile, il Festival della vita in ricerca torna a puntare sul linguaggio dell’arte e sulla sue contaminazioni per promuovere un modo nuovo e diverso di guardare al dialogo interreligioso. Occorre superare barriere e fragili equilibri per seguire un ritmo diverso e più profondo, un ritmo che vibra nel profondo di ogni persona e può arrivare a sciogliersi nel ballo, nella musica e nella poesia.