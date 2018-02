"Un giorno all’improvviso": all'Aeronautica uno spettacolo teatrale per la Pediatria

Nell’ambito delle attività per i festeggiamenti dell’80esimo anniversario dell’insediamento dell’Aeronautica Militare a Forlì, il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli ha organizzato per il prossimo 17 marzo, una serata culturale all'ente di Via Solombrini. Sarà infatti rappresentata la commedia teatrale originale “Un giorno all’improvviso” della Compagnia "Partenopei e parte...Napoletani" di Roma.

"L’ingresso, ad offerta libera (minimo 5 euro), sarà interamente devoluto in beneficenza al Reparto Pediatria dell’Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni come segno tangibile di solidarietà verso un’Istituzione d’eccellenza del territorio forlivese che svolge un’attività di assistenza fondamentale per tutti i bambini", spiega il comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il tenente colonnello Luca Zorzan.

Zorzan e il primario del Reparto Pediatria, Enrico Valletta, hanno insieme espresso la loro riconoscenza al regista e autore della commedia Salvatore Rivoli e a tutti gli attori della Compagnia "per il nobile gesto indirizzato ad aiutare la ricerca e il sostegno sanitari per i bambini, in un produttivo percorso in cui il Secondo Gruppo vuole essere sempre più radicato nel territorio locale facendo emergere anche quelle peculiarità che possono essere utili alla cittadinanza, come in questo caso".

La commedia sarà rappresentata sabato 17 marzo alle ore 20:30 al Padiglione Gemini del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli in via Solombrini, 14. L’ingresso, a numero chiuso, è riservato agli invitati e per i cittadini su prenotazione entro le 12 del 9 marzo, salvo esaurimento posti a sedere.