''Da Vienna a Broadway'', spettacolo di beneficenza per i cani abbandonati

Domenica 4 marzo 2018 alle ore 16,30, l'Amministrazione comune di Civitella di Romagna in collaborazione con l'Associazione Progetto Soccorso Animale hanno il piacere di invitarvi allo spettacolo musicale di beneficenza "Da Vienna a Broadway" di Arte e Danza University (Regia di Serge Manguette e Coreografia di Noemi Briganti) presso il Teatro Comunale di Civitella di Romagna.

Il ricavato dell'incasso sarà in favore del progetto "Adottiamo i cani di Civitella" organizzato da Associazione Progetto Soccorso Animale e dall'amministrazione comunale di Civitella.

Per info e prenotazioni:

soccorsoanimale.fo@libero.it oppure telefonare al 347.0196060 - 339.5684041