Spiritual Unity, primo concerto dell'anno al ritmo di improvvisazione

Il 2018 di Area Sismica si apre con gli Spiritual Unity, un progetto aperto guidato dal contrabbassista Fred Casadei. L’ensemble suona composizioni originali che offrono ampie possibilità d’improvvisazione collettiva e solistica. Dopo numerosi concerti, a metà novembre 2017 sono stati pubblicati contemporaneamente tre album per Setola di Maiale, con line-up differenti e intitolati “Sun”, in duo con Luca Venitucci, “Sky”, in duo con Francesco Manfrè, e “Love”, in trio con Colonna e Giust, la stessa formazione che verrà presentata ad Area Sismica. Nel frattempo prosegue “We insist, we resist!”, la campagna di crowdfunding di Area Sismica (www.areasismica.it/crowdfunding-2017/)

Fred Casadei ha lavorato nei più svariati organici, dalle grandi orchestre alle piccole formazioni.

Marco Colonna è attivo da circa vent’anni nei più vari ambienti musicali.

Stefano Giust è un musicista improvvisatore, batterista, compositore. Il suo lavoro è focalizzato nell’ampio spettro della musica sperimentale e si sviluppa in direzioni diverse.

Ingresso 12 euro