Sport e relax nella natura per chiudere la Wellness Week

Domenica 3 giugno a Modigliana si svolge la festa di Montebello, oasi di benessere, che rientra nel programma ufficiale della Wellness week, la manifestazione provinciale e non solo legata al vivere sano.

Una giornata di passeggiate, cibo e relax fra colori e profumi del bosco di Montebello.

Per raggiungere Montebello: ore 9.30 a PIEDI - Cammino di media difficoltà con ritrovo e partenza da Piazza G. Oberdan, davanti alla Chiesa San Domenico. Durata di 150-180 minuti. A cura di Associazione MMBT.

Dalle ore 10.00 in EBIKE - Escursione e-bike, con la guida cicloturistica Luigi Barilari. Ritrovo e partenza dal campo sportivo C. Cimatti, Via Torricelli. E-bike a noleggio, quota € 38,00 a persona, compresa assicurazione. I posti sono limitati, prenotazione al numero 348.2489029.

Dalle ore 11 ssarà poi disponibile BUS NAVETTA da piazza G. Oberdan; nel pomeriggio servizio trasporto da Montebello a Modigliana.

Infine in AUTO - fino a Via Ibola n. 32, Modigliana

Il programma della giornata prevede alle ore 12.00 l'apertura stand gastronomici a cura della Protezione Civile.

Dalle ore 14.00 si terrà una passeggiata all’interno della Foresta di Montebello, su sentiero facile accessibile a tutti, durata circa 50 minuti.

Alle ore 15.00 Il benessere dal massaggio al gioco. Trattamenti rilassanti e giochi di allegro relax per bambini e genitori a cura di Monica Laghi (operatrice del benessere, insegnante di massaggio infantile A.I.M.I.). Angolo relax per brevi trattamenti rilassanti e piccole meditazioni in base al numero dei partecipanti, per ritrovare benessere ed equilibrio a contatto con la natura. Dalle ore 16.00 Angolo dei bambini e genitori per letture di libri e giocare insieme divertendosi con le musiche. In chiusura giochi di rilassamento.