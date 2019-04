100 anni di sport a Forlì: dalla mostra all'incontro con Federico Buffa

Martedì 2 aprile è in programma una giornata deidicato allo sport forlivese. Alle ore 12.00, presso la Casa dello Sport “Adriano Casadei” (ex Gil), viale della Libertà 2, Forlì è in programma la presentazione della mostra documentaria “100 anni di sport a Forlì: 1919-2019” organizzata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Forlì e l'Archivio di Stato di Forlì.

La mostra è stata curata da Maurizio Gioiello, professore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”, con la collaborazione degli insegnanti del suo Istituto Paola Bezzi, Paola Casara, Paola Dall'Amore, Samuele Mazzolini e Roberto Valente nonché di Camilla Fattorini e Laura Franchini del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, Riccardo Forcellini e Antonietta Paolillo dell'Istituto Tecnico Economico “Matteucci”.

Inoltre alle ore 20.30, presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì (Corso Diaz) si svolge l'evento “Emozioni di Sport”, un incontro con il giornalista Federico Buffa che dialoga con i Caposervizio delle redazioni forlivesi del Resto del Carlino e del Corriere Romagna, Marco Bilancioni e Gaetano Foggetti.