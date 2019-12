La Sport performance analysis applicata al calcio

Mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30, presso la Sede ex Circoscrizione della Cava, in via Sillaro 42 a Forlì, Futball Cava Ronco per il Ciclo di Serate Incontro Scuola Calcio Élite organizza un incontro sul tema della Sport Performance Analysis. Il relatore della serata sarà Giuseppe Vitagliano, imprenditore forlivese e allenatore della Società Futball Cava Ronco.



Molti club professionistici di grande livello, hanno investito molto sulla prevenzione degli infortuni e il potenziamento dello staff tecnico al fianco del responsabile della prima squadra. Con la telemetria si monitorano frequenza cardiaca, velocità, distanze percorse dell’atleta durante l’allenamento e durante le partite, senza limitarne il movimento.

La Sport Performance Analysis è il processo di valutazione di questi dati e, quindi, delle prestazioni finalizzato ad ottimizzare le performance del Team e del singolo giocatore e a supportare Allenatori e Società in un processo verso il miglioramento dei risultati sportivi.



Scopriamo come si studiano le performance dei singoli giocatori dei Team secondo un metodo scientifico, scomponendo il fenomeno prestazionale nelle sue unità elementari e come fornire le informazioni necessarie a intervenire sulle variabili che influenzano il risultato agonistico.



https://www.futballcavaronco.com/2019/12/08/sport-performance-analysis-calcio-scuola-calcio-forli-giuseppe-vitagliano/