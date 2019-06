Si corre per la salute: campioni dello sport alla "Run to End Polio Now"

Parte domenica alle 10 da piazza Saffi la seconda edizione della "Run to End Polio Now. Muoviamoci per sconfiggere la poliomielite". La podistica della solidarietà, che era stata posticipata a causa del maltempo, si svolge con la corsa e la camminata organizzate da Rotary Club Forlì e Rotary Club Forlì Tre Valli che devolveranno il ricavato dell'iniziativa alla campagna internazionale di eradicazione della poliomielite ancora presente in alcune zone del mondo.

Chi non è già iscritto sul sito https://www.runtoendpolionow.org avrà la possibilità di aderire sabato 8 dalle 15 alle 18 nel chiostro di San Mercuriale, in piazza Saffi, o la mattina stessa dell'evento dalle 7.30 alle 9.45. Numerose iniziative collaterali faranno da cornice alla manifestazione. Per tutto il giorno, infatti, piazza Saffi ospita attività per adulti e bambini, con animazione, giochi, musiche ed esibizioni.

Prima della partenza c'è l'introduzione di Giuseppe Bertaccini, in arte Sgabanaza, e prenderanno avvio l'attività degli espositori, i laboratori per bambini, l'esibizione di atleti di diverse discipline, quella di artisti di strada, dei trucca bimbi. Animano inoltre la piazza i motociclisti del gruppo Fellowship, la sfilata di auto d'epoca, i bambini in bicicletta per il progetto IES e la Banda Città di Forlì. Roberta Cappelletti accompagna la partenza dei podisti con il countdown e la musica, che prosegue poi con Radio Bruno.

In programma pure "Pompieropoli", giochi per bambini e l'esibizione degli sbandieratori. In mattinata sono previsti il saluto delle autorità dal palco e le premiazioni del progetto IES, seguiranno i laboratori artistici della scuola La Nave e per i podisti verranno anche allestiti punti di ristoro con assaggi di prodotti.

Le attività continueranno anche nel pomeriggio con la scalata al campanile di S. Mercuriale da parte dei Vigili del fuoco, il torneo di burraco, le fruste in musica degli "Sciucaren", le esibizioni di Squashinn. L'Orchestra dell'Istituto Angelo Masini, diretta dal Maestro Fausto Fiorentini, insieme al soprano Wilma Vernocchi si esibirà nel pomeriggio in Piazzetta della Misura.

Fra coloro che hanno aderito alla podistica vi sono anche alcuni campioni dello sport, fra cui Loris Reggiani, Simona Galassi, Stefano Mei, Mara Fullin, Arnaldo Pambianco, Alberto Venturelli, e due atleti paralimpici, il maratoneta non vedente Loris Cappanna e Giulio Mohamed Sanna Ali del basket in carrozzella. La podistica, che sarà anche una camminata sportiva per famiglie, bambini e persone di ogni età, offre tre percorsi a scelta di 10, 5 o 2,5 chilometri attraverso le vie del centro storico e, come fanno sapere gli organizzatori, i percorsi sono stati selezionati per permettere la partecipazione anche ai diversamente abili.

La manifestazione rientra nelle iniziative del Rotary Club Forlì, dal 1985 impegnato a sconfiggere la poliomielite nel mondo grazie alla vaccinazione di milioni di bambini con il progetto "Polio Plus" e la campagna "End Polio Now", ed è organizzata con la collaborazione di Rotaract e Interact e il patrocinio, fra gli altri, del Comune di Forlì e di altri Comuni del territorio, della Regione Emilia-Romagna, dell'Ausl Romagna, della Polizia Municipale, del Club Unesco Forlì, e con il contributo e il sostegno di sponsor, imprese, associazioni, organizzazioni del territorio.