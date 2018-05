Sport Village a Modigliana: le iniziative per la Wellness Week

Domenica 27 maggio a Modigliana si svolgeranno varie attività ludico sportive nell'ambito della Wellness Week, iniziativa che accorpa tutti i Comuni della Provincia in eventi e manifestazioni volte a promuovere uno stile di vita sano e a contatto con la natura.

Tutto il giorno si svolgeranno tornei calcio, basket, volley, tennis, fitness e area cavalli per bambini. Partecipazione gratuita a tutti gli sport.

Presso il Palazzetto dello Sport, P.le E. Ferrari alle ore 9.30 e fino alle 19.00 Tennis con campi aperti al gioco libero, Basket e il triangolare Under 13 in campo interno.

Nel pomeriggio, si intensificano le attività: dalle ore 14.00 alle 18.00 Cavalli con avvicinamento al cavallo per bambini (area ingresso piscina), Volley

esibizione atleti varie età, dai 7 anni ai senior, in campo interno. Sarà aperta una Area Fitness e in orario 16.00 – 17.00 si svolgerà una lezione di Pilates, un'ora dopo Yoga e alle 18 Zumba

Al Campo Sportivo “C. Cimatti” dalle ore 10.00 alle 18.00 Calcio si svolgerà il Torneo dell’Amicizia, rivolto a categorie esordienti con squadre professionistiche e locali.

La giornata si chiuderà al Palazzetto (campo interno) alle ore 19.00 – partita di BASKIN Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket, basato su regole diverse, in cui le squadre sono comoste da giocatori normodotati e giocatori con qualsiasi tipo di disabilità fisica.