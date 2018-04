Spunta il Carnevale di primavera con sfilata e concorso in maschera

A Meldola arriva il Carnevale...fuori stagione. Merito di un gruppo di ragazzi poco più che ventenni che da qualche tempo si ritrova la sera per realizzare i carri, che sfileranno anche al centro del paese. Tutto si svolgerà tra sabato e domenica.

I carri realizzati avranno i seguenti argomenti: I boscaioli, Oceania, MInions, Ciapa la galena, I primitivi e ad ognuno sarà associato un genere musicale con relativi dj dedicati.

Al bar della piscina, sabato dalle 20 grande festa in maschera con attrazioni, musica e ben due concorsi, che faranno vincere il migliore costume della serata e miss maglietta fortunata: in palio un viaggio. Saranno presenti punti ristoro con zucchero filato e pop corn

"Facciamo tutto per ravvivare la città di Meldola - raccontano i promotori - che per i giovani non è più una buona meta dove divertirsi e ci siamo messi in gioco sperando in una risposta positiva, creando questo evento"

Il giorno successivo, dunque, sfilata dei cinque carri a tema vario nelle vie centrali del paese con possibilità di divertimento e di balare per tutti gli intervenuti. Ingresso offerta libera.