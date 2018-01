Stage teatrale con Francesca Taverni, regina del musical

Orto del Brogliaccio annuncia il primo Stage di Formazione Teatrale del 2018 con Francesca Taverni il 3 e il 4 Marzo 2018 all'Orto del Brogliaccio in Via Orto del Fuoco 1/A a Forlì



Toscana di nascita ma Bolognese d’adozione Francesca è nata a Firenze nell'aprile del 1968. Si è diplomata in danza classica con la Royal Academy of Dancing di Londra nel 1988.

Le sue esperienze teatrali includono: “Next to normal”, regia di Marco Iacomelli nel ruolo di Diana, “Sister Act”, regia Saverio Marconi, nel ruolo della Madre Superiora, “Fame”, regia Federico Bellone, “Replay”, regia Mauro Simone, “The last five years”, regia di Mauro Simone, “Outing”, versione italiana di “Bare”, regia di Mauro Simone, “Best of Musical”, regia Chiara Noschese, “Il cappello di paglia di Firenze”, regia Sandro Querci, "L'Acqua Cheta il Musical", regia Sandro Querci.

IFrancesca è anche stata la voce dello spot di Natale della Coca-Cola del 2000. Nello stesso anno vince il premio IMTA come Miglior Performer Femminile di Musical in Italia per Maureen in "RENT”.

Insegna nelle migliori scuole di musical italiano da molti anni: Repertorio Musical e “Recitar Cantando”.

Dal 2015 è la voce della nuova sigla del cartone animato Heidi.

Nel 2016 Vince l’Oscar del Musical come Miglior Attrice Non Protagonista per il ruolo della Madre Superiora in Sister Act, ruolo che le vale anche il premio del Broadway World Regional Award.

Le sue esperienze discografiche includono: "Desde la Calle" e "Anima Revuelta" con El V and The Gardenhouse, “World Bossa 2” della Alman Music.

Lo spettacolo più bello che Francesca ha fatto? Suo figlio Ruben Santiago



Informazioni ed Iscrizioni al 327 9859520 o alla mail ortodelbrogliaccio@gmail.com